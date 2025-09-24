क्या है स्टेप-अप SIP और यह कैसे बढ़ाता है आपका निवेश? 

भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई लोग म्यूचुअल फंड में नियमित सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश करते हैं। अगर, आप इसके निवेश को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे स्टेप-अप SIP में बदलना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह आपको एक निश्चित समय अंतराल (6 या 12 महीने) के बाद अपनी SIP राशि को ऑटोमैटिक रूप से बढ़ाने की सुविधा देता है। आइये जानते हैं स्टेप-अप SIP कैसे काम करती है।

स्टेप-अप SIP क्या है स्टेप-अप SIP? यह नियमित SIP का अपग्रेड वर्जन है और नौकरीपेशा लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसमें सालाना या नियमित अंतराल पर निवेश रकम बढ़ा सकते हैं। यह आपका वेतन बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, ताकि आप जेब पर बिना अतिरिक्त बोझ के ज्यादा पैसे निवेश कर सकें। अगर, आप 5,000 रुपये/महिना से निवेश शुरू करते हैं और सालाना 10 फीसदी बढ़ाते हैं तो निवेश दूसरे साल बढ़कर 5,500 रुपये, तीसरे साल 6,050 रुपये और आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा।

गणना इस तरह कर सकते हैं गणना इसमें स्टेप-अप SIP कैलकुलेटर टूल मिलता है, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बताता है कि अगर आप हर साल SIP की रकम बढ़ाते हैं, तो आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। इसमें SIP की निवेश राशि, बढ़ाने के साल, हर साल वृद्धि के साथ सालाना रिटर्न की उम्मीद जैसे इनपुट दर्ज करने होते हैं। इसके आधार पर कैलकुलेटर बताएगा कि कितना निवेश बढ़ाने पर आपका पैसा कितना बढ़ेगा। इसे आप वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से तय कर सकते हैं।

तरीका ऐसे चुन सकते हैं यह निवेश विकल्प कई निवेश ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर स्टेप-अप SIP का विकल्प मिलता है। आप साइन-अप करते समय स्टेप-अप का अमाउंट या प्रतिशत और निवेश बढ़ाने के साल चुन सकते हैं। इससे आपको हर साल मैनुअल रूप से SIP बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस विकल्प को चुनने से पहले यह जरूर देख लें कि बढ़ा हुआ निवेश आपके जरूरी खर्चों को प्रभावित न करे। निवेश बढ़ोतरी ऐसी चुने, जो आपकी वेतन वृद्धि से मेल खानी चाहिए।