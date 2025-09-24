भारतीय रुपये की कीमत में डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज हुई है

डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा भारतीय रुपया, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

भारतीय रुपया बुधवार को अपने रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में भारतीय मुद्रा 88.80 रुपये प्रति डॉलर पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 7 पैसे कमजोर था। शुरुआती कारोबार में यह 88.71 रुपये प्रति डॉलर तक गया। अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव और H1B वीजा नीतियों में बदलाव की चिंताओं के कारण भारतीय रुपये पर दबाव बना रहा, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप से इसे संभलने में कुछ सहायता मिली है।