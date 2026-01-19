LOADING...
क्या होती है UPI पर क्रेडिट लाइन? जानिए इसके फायदे
UPI पर क्रेडिट लाइन एक तरह की क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Jan 19, 2026
06:24 pm
क्या है खबर?

वर्तमान में नकदी रखना कोई पसंद नहीं करता है। अधिकांश लोग लेनदेन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए क्रेडिट लाइन की सुविधा मिलती है, जो क्रेडिट कार्ड जैसी है। इसमें आप बैंक बैलेंस के बजाय UPI के माध्यम से क्रेडिट का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। इसमें किसी कार्ड, स्वाइप और नए ऐप की जरूरत नहीं होती। आइये जानते हैं यह सुविधा कैसे काम करती है और क्रेडिट कार्ड से बेहतर क्यों है।

सुविधा 

ऐसे करती है क्रेडिट लाइन काम 

UPI से भुगतान के लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर, अकाउंट में पैसे नहीं है, तब क्रेडिट लाइन सुविधा काम आती है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) यह सुविधा देती हैं। अगर, बैंक इसे मंजूर कर देता है तो यह क्रेडिट विकल्प UPI ऐप में दिखाई देता है। भुगतान करते समय बैंक खाते या क्रेडिट लाइन का विकल्प चुन सकते हैं। भुगतान तरीके में कोई और बदलाव नहीं है।

उधारी 

कुछ समय के लिए मिलता है उधार 

इस सुविधा के बाद UPI सिर्फ एक पेमेंट टूल नहीं रह जाता। यह छोटी रकम उधार लेने का भी एक तरीका बन जाता है। आप पहले क्रेडिट लाइन से भुगतान करते हैं और बाद में आप बैंक को पैसे वापस कर देते हैं। भुगतान का तरीका बैंक पर निर्भर करता है। कुछ बैंक थोड़े समय के लिए ब्याज मुक्त अवधि देते हैं, जबकि कुछ तुरंत ब्याज लेना शुरू कर देते हैं। अधिकांश बैंक आपसे मासिक भुगतान करने को कहते हैं।

फायदा 

इस विकल्प के मिलते हैं ये फायदे

क्रेडिट कार्ड से इसका अंतर इसकी स्वीकार्यता में है। कार्ड अभी भी हर जगह काम नहीं करते, जबकि UPI हर जगह इस्तेमाल होता है। अगर, आप क्रेडिट कार्ड के लिए योग्य नहीं हैं तो भी बैंक आपकी अकाउंट हिस्ट्री के आधार पर आपको UPI क्रेडिट लाइन प्रदान कर सकता है। यूजर को UPI भुगतान करते वक्त अकाउंट में पैसे नहीं होने की चिंता नहीं होगी और यह आपको आपात स्थिति में वित्तीय मदद करती है।

