क्या होता है टॉप-अप होम लोन? जानिए पर्सनल लोन से कितना फायदेमंद
क्या है खबर?
लोग नया घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन का विकल्प चुनते हैं। कई बार आपको घर में कोई और काम कराने के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में कुछ लोग पर्सनल लोन का आसान रास्ता चुन लेते हैं, जो काफी महंगा पड़ता है। इसके बजाय आप टॉप-अप होम लोन ले सकते हैं, जो सस्ती ब्याज दर पर मिल सकता है। आइए जानते हैं यह क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं।
पात्रता
किसे मिलता है यह लोन?
टॉप-अप होम लोन उन ग्राहकों को ऑफर होता है, जिन्होंने पहले से होम लोन लिया हुआ हो। इसके लिए वह तब ही पात्र होता है, जब उसने लगातार 12 महीने तक बिना चूक किए EMI का समय पर भुगतान किया हो। आपकी अच्छी रीपेमेंट हिस्ट्री देखकर ही बैंक आपको यह लोन देती है। यह आपकी घर में कोई भी काम कराने के लिए पैसों की जरूरत को पूरा करता है। इसमें ब्याज दर कम रहती है।
फायदे
इस लोन में मिलते हैं ये फायदे
इस लोन विकल्प में कम ब्याज दर के साथ-साथ आपका अच्छा रीपेमेंट रिकॉर्ड आपको ब्याज में और छूट दिला सकता है। इसके अलावा आप कर्जा चुकाने के लिए कम अवधि चुनते हैं तो यह विकल्प काफी फायदेमंद बन जाता है। इसमें लोन राशि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत और होम लाेन की बकाया राशि पर निर्भर होता है और स्वीकृति भी जल्दी मिल जाती है। साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 24(B) के तहत ब्याज पर टैक्स छूट भी मिलती है।