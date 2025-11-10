टॉप-अप होम लोन घर में काम कराने के लिए पर्सनल लोन से अच्छा विकल्प है

क्या होता है टॉप-अप होम लोन? जानिए पर्सनल लोन से कितना फायदेमंद

क्या है खबर?

लोग नया घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन का विकल्प चुनते हैं। कई बार आपको घर में कोई और काम कराने के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में कुछ लोग पर्सनल लोन का आसान रास्ता चुन लेते हैं, जो काफी महंगा पड़ता है। इसके बजाय आप टॉप-अप होम लोन ले सकते हैं, जो सस्ती ब्याज दर पर मिल सकता है। आइए जानते हैं यह क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं।