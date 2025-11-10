कारट्रेड जल्द कर सकती है कारदेखो का अधिग्रहण, इतना होगा मूल्य

भारत के ऑनलाइन कार खरीदने और बेचने के बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, कारट्रेड टेक जल्द कारदेखो का अधिग्रहण करने जा रही है। यह सौदा नकद और स्टॉक दोनों रूपों में होगा। फिलहाल इसकी अंतिम रूपरेखा पर बातचीत जारी है। यह डील कारदेखो के 2021 के 1.2 अरब डॉलर (लगभग 106 अरब रुपये) मूल्यांकन से ज्यादा की हो सकती है। आने वाले दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है।

स्थिति कारट्रेड की मजबूत वित्तीय स्थिति कारट्रेड इस समय मजबूत वित्तीय स्थिति में है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 29 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि के साथ 222 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। कर पश्चात लाभ 109 प्रतिशत बढ़कर 64 करोड़ रुपये पहुंचा, जबकि EBITDA में 94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी ने कारवाले, बाइकवाले और OLX इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म से 8.5 करोड़ मासिक यूजर्स जोड़े हैं। साथ ही कंपनी के पास 1,080 करोड़ रुपये की नकद राशि भी मौजूद है।

विलय विलय से बनेगा भारत का ऑटो-टेक दिग्गज? अगर यह बड़ा सौदा पूरा हो जाता है, तो कारट्रेड और कारदेखो का यह विलय भारत के ऑटो-टेक सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा विलय बन सकता है। इससे वाहन खोज, फाइनेंस, बीमा और पुराने वाहन को बेचने तक एकीकृत डिजिटल सेवा विकसित होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम कार्स24 और स्पिनी जैसी कंपनियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा और भारत में एक नया, मजबूत ऑटो-टेक पावरहाउस खड़ा करेगा।