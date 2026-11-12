यह कंपनी के इतिहास में बड़ा नेतृत्व बदलाव होगा

जेनसेन हुआंग के CEO पद छोड़ने से एनवीडिया पर क्या पड़ सकता है असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:01 am Nov 12, 202610:01 am

क्या है खबर?

एनवीडिया के CEO और सह-संस्थापक जेनसेन हुआंग के भविष्य को लेकर कंपनी के बोर्ड में चर्चा जारी है। अगर उन्हें पद से हटाया जाता है, तो यह कंपनी के इतिहास में बड़ा नेतृत्व बदलाव होगा। 63 वर्षीय हुआंग की पहचान और काम करने का तरीका एनवीडिया की कारोबार नीति से गहराई से जुड़ा है। ऐसे में उनका जाना केवल CEO की कुर्सी खाली होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंपनी के कई अहम फैसलों पर असर पड़ सकता है।