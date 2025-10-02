पर्सनल लोन आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत?

पर्सनल लोन लेना आज के समय में आसान हो गया है, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज पूरे करने पड़ते हैं। बैंक और फिनटेक कंपनियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि ग्राहक समय पर ऋण चुका सके। इसी कारण वे पहचान, पते और आय से जुड़े प्रमाण मांगते हैं। हालांकि, हर बैंक या प्लेटफॉर्म की अपनी शर्तें हो सकती हैं, और यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक वेतनभोगी है या स्वरोजगार करता है।

#1 वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए दस्तावेज वेतनभोगी लोगों को लोन लेने के लिए कई कागजात देने पड़ते हैं। इनमें पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID शामिल हैं। पते के लिए आधार कार्ड, बिजली या गैस का बिल, और किराया एग्रीमेंट मांगा जा सकता है। आय प्रमाण में पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या आयकर रिटर्न जरूरी होता है। इसके अलावा, पिछले 3 से 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट और कंपनी का ID कार्ड भी जरूरी है।

#2 स्वरोजगार वाले लोगों के लिए कागजात स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए भी पहचान और पते का प्रमाण जरूरी होता है, जिसमें पैन और आधार कार्ड अनिवार्य हैं। आय प्रमाण के लिए उन्हें पिछले 2 से 3 सालों का आयकर रिटर्न, लाभ-हानि का विवरण और बैलेंस शीट देनी होती है। इसके साथ, नकदी प्रवाह और बिक्री की स्थिति दिखाने के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूरी है। यह स्टेटमेंट सामान्यत: पिछले 6 से 12 महीनों का होना चाहिए।