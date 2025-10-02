एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने 

अरबपति एलन मस्क ने संपत्ति के मामले में एक और बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। वह दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिनकी कुल संपत्ति 500 अरब डॉलर (लगभग 44,300 अरब रुपये) तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि टेस्ला के शेयरों में तेजी और उनके अन्य कारोबारों के बढ़ते मूल्यांकन से संभव हुई है। फोर्ब्स के अनुसार, बुधवार को टेस्ला शेयरों में 3.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने उनकी नेटवर्थ को 500.1 अरब डॉलर पर पहुंचा दिया।

भूमिका टेस्ला की अहम भूमिका मस्क की संपत्ति में बढ़ोतरी में टेस्ला की अहम भूमिका रही है। कंपनी में उनकी 12.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस साल कार बिक्री और मुनाफे में कमी के बावजूद टेस्ला के शेयरों में 14 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। मस्क ने हाल ही में लगभग 1 अरब डॉलर के टेस्ला शेयर भी खरीदे। बोर्ड ने उन्हें बनाए रखने के लिए 1 लाख करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसमें प्रदर्शन आधारित बड़े इनाम शामिल हैं।

बढ़त AI और स्पेस-X से बढ़त टेस्ला से इतर मस्क के अन्य कारोबार भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI पिछले साल लॉन्च हुआ था और जुलाई में इसका मूल्यांकन करीब 6,600 अरब रुपये आंका गया। कंपनी आगे चलकर करीब 17,700 अरब रुपये तक के मूल्यांकन का लक्ष्य रख सकती है। वहीं, स्पेस-X लगभग 35,500 अरब रुपये के सौदे में निवेश जुटाने की कोशिश में है। इन सफलताओं ने मस्क की संपत्ति को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।