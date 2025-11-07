एलन मस्क को 1 लाख करोड़ डॉलर वेतन देने के लिए टेस्ला ने क्या शर्तें रखीं?
क्या है खबर?
एलन मस्क को टेस्ला की तरफ से बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बड़े वेतन पैकेज की मंजूरी मिली है। टेक्सास के ऑस्टिन में हुई बैठक में शेयरधारकों ने मस्क के 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 88,000 अरब रुपये) के वेतन पैकेज को भारी बहुमत से मंजूरी दी। यह अब तक किसी CEO को दिया गया सबसे बड़ा वेतन पैकेज है। इस फैसले के पीछे टेस्ला की मंशा मस्क को लंबे समय तक कंपनी से जोड़े रखने की है।
शर्तें
टेस्ला ने रखी कई वित्तीय शर्तें
मस्क को 1 लाख करोड़ डॉलर का वेतन पाने के लिए कई लक्ष्य पूरे करने होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य टेस्ला का बाजार मूल्य 1.5 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 132 लाख करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 750 लाख करोड़ रुपये) तक ले जाना है। इसके अलावा, उन्हें 10 लाख रोबोटैक्सी तैनात करना और 1.2 करोड़ कारें बेचना भी है। इन सभी लक्ष्य पूरे होने पर मस्क का वेतन धीरे-धीरे उन्हें दिया जाएगा।
अन्य
उत्पादन और प्रदर्शन से जुड़ी शर्तें भी शामिल
इसके अलावा, मस्क को 1 करोड़ फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) सब्सक्रिप्शन सुरक्षित करना और 10 लाख ह्यूमेनॉइड रोबोट बेचने जैसे लक्ष्य पूरे करने होंगे। इन सभी शर्तों और कंपनी के अन्य विकास मानकों को पूरा करने के बाद ही मस्क को पूरा 1 लाख करोड़ डॉलर का वेतन पैकेज मिलेगा। टेस्ला ने यह योजना उन्हें लंबे समय तक कंपनी में बनाए रखने और भविष्य में विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार की है।