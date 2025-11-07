एलन मस्क को टेस्ला से मिला रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ डॉलर का वेतन पैकेज मिला

एलन मस्क को 1 लाख करोड़ डॉलर वेतन देने के लिए टेस्ला ने क्या शर्तें रखीं?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:45 am Nov 07, 202508:45 am

क्या है खबर?

एलन मस्क को टेस्ला की तरफ से बतौर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बड़े वेतन पैकेज की मंजूरी मिली है। टेक्सास के ऑस्टिन में हुई बैठक में शेयरधारकों ने मस्क के 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 88,000 अरब रुपये) के वेतन पैकेज को भारी बहुमत से मंजूरी दी। यह अब तक किसी CEO को दिया गया सबसे बड़ा वेतन पैकेज है। इस फैसले के पीछे टेस्ला की मंशा मस्क को लंबे समय तक कंपनी से जोड़े रखने की है।