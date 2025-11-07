पैन कार्ड हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है

पैन कार्ड को आधार से कैसे करें लिंक? 31 दिसंबर है अंतिम तिथि

क्या है खबर?

पैन कार्ड हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है, जो टैक्स भरने से लेकर लोन लेने और बैंकिंग जैसे कामों में उपयोग होता है। अगर यह बंद हो जाए तो आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सभी नागरिकों को 31 दिसंबर, 2025 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।