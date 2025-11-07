एलन मस्क 1 लाख करोड़ डॉलर वेतन से क्या कुछ खरीद सकते हैं? 

टेस्ला के शेयरधारकों ने एलन मस्क को 1 अरब डॉलर (करीब 88,000 अरब रुपये) के वेतन पैकेज को आज मंजूरी दे दी है। यह रकम इतनी बड़ी है कि अगर भारत के लिहाज से देखा जाए, तो इससे कई राज्य सरकारों का सालाना बजट निकाला जा सकता है। मस्क के लिए यह पैकेज उन्हें आने वाले वर्षों में दुनिया का पहला खरबपति बना सकता है, बशर्ते टेस्ला अपने तय लक्ष्यों को पूरा कर सके।

#1 इतने पैसों से कितनी कारें खरीदी जा सकती हैं? अगर मस्क चाहें तो अपने वेतन से भारत में हर परिवार को एक मारुति स्विफ्ट कार (करीब 35 करोड़ कारें) दे सकते हैं। वहीं, भारत की सबसे महंगी कारों में शामिल रोल्स रॉयस फैंटम की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है। इस हिसाब से वह लगभग 88 लाख रोल्स रॉयस कारें खरीद सकते हैं। यानी वे चाहें तो पूरे देश में हर अमीर (जिनकी संपत्ति करीब 90 करोड़ से अधिक हो) को एक-एक लग्जरी कार गिफ्ट कर सकते हैं।

#2 कितने शहर बना सकते हैं मस्क? भारत में गुजरात की GIFT सिटी जैसी एक स्मार्ट सिटी बनाने में औसतन 6,000 करोड़ रुपये खर्च आता है। मस्क के वेतन पैकेज से करीब 1,500 स्मार्ट सिटी बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे भारत के लगभग सभी बड़े शहरों को आधुनिक शहरों में बदलने के बाद भी रकम बच जाएगी। इतनी रकम भारत के किसी बैंक के सेविंग अकाउंट (2.50 प्रतिशत ब्याज) में जमा कर दें तो उन्हें हर साल 2.25 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।

#3 इतनी कंपनियां और होटल खरीदे सकते हैं मस्क मस्क चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी करीब 4 कंपनियां खरीद सकते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 20 लाख करोड़ रुपये है। इसके अलावा, भारत के सबसे महंगे होटल ताज महल पैलेस (जिसकी कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपये है) जैसे 1,800 होटल खरीदे जा सकते हैं। यह राशि भारत के पूरे टूरिज्म सेक्टर को निजी स्वामित्व में लाने के लिए भी काफी होगी। साथ ही देश के प्रमुख एयरलाइन और हॉस्पिटैलिटी नेटवर्क को सुधारने और विकसित करने के लिए पर्याप्त होगी।

#4 भारत के हर नागरिक को मिल सकते हैं इतने पैसे अगर मस्क की यह रकम भारत में बांटी जाए, तो देश के हर नागरिक को करीब 50,000 रुपये दिए जा सकते हैं। या फिर ऐसा कहें कि मस्क भारत की पूरी आबादी को एक-एक आईफोन 15 (128GB) दे सकते हैं। अगर भारत के शीर्ष-50 सबसे अमीर व्यक्तियों/परिवारों की पूरी संपत्ति लगभग 70,000 अरब रुपये है। इन सभी की कुल संपत्ति भी मस्क के वेतन पैकेज की राशि से कम है।