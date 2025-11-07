शेयर बाजार: सेंसेक्स 3 दिन में करीब 1,300 अंक लुढ़का, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (7 नवंबर) सुबह-सुबह ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने से कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 500 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। आज सुबह 10:00 बजे करीब सेंसेक्स 543.83 अंक गिरकर 82,767.18 पर था, जबकि निफ्टी 159.30 अंक गिरकर 25,350.40 पर आ गया। बता दें, बीते 3 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स में करीब 1,300 अंकों की गिरावट दर्ज हो चुकी है।

#1 वैश्विक और घरेलू कारणों से बाजार में गिरावट भारतीय शेयर बाजार में हाल में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेत हैं। ﻿अमेरिका और एशियाई बाजारों में मंदी ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। निक्केई और कोस्पी जैसे सूचकांक 2 प्रतिशत तक गिर गए, जबकि वॉल स्ट्रीट में 2 प्रतिशत की गिरावट आई। अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती की संभावना कम होने और सरकारी बंद के कारण आर्थिक आंकड़ों की कमी ने अनिश्चितता पैदा की और भारतीय बाजार पर भी दबाव बढ़ा।

#2 तकनीक, कमोडिटी और आर्थिक वृद्धि में कमजोरी शेयर बाजार इस साल तकनीक और कमोडिटी कंपनियों के अभाव के कारण पिछड़ रहा है। वैश्विक तेजी मुख्य रूप से AI और तकनीक क्षेत्र से आई है, जबकि भारत में इस क्षेत्र में मजबूत कंपनियां नहीं हैं। इसके अलावा, आर्थिक आंकड़े मिश्रित रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 7.8 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन नाममात्र GDP वृद्धि घटकर 8.8 प्रतिशत रह गई। सेवा क्षेत्र भी अक्टूबर में 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया।