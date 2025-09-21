हेल्थ इंश्योरेंस के महंगे प्रीमियम से हैं परेशान, इन तरीकों से करें कम
क्या है खबर?
भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कारण लोग कई बीमारियों से घिर रहे हैं। इसी कारण हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें से बहुत सारे लोग लगातार बढ़ते प्रीमियम से परेशान हैं। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट यानि की कंपनी बदलने से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अगर, आप भी बढ़े बीमा के प्रीमियम से परेशान और इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं तो हम आपको इसे कम करने के कुछ तरीके बता रहे हैं।
उम्र
उम्र का प्रीमियम पर क्या पड़ता है असर?
जल्दी खरीदें: कम उम्र में पॉलिसी खरीदना प्रीमियम कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि प्रीमियम आपकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित होता है। उम्र कम होने पर आप स्वस्थ होते हैं। 25 साल की तुलना में 40 वर्ष के व्यक्ति को अधिक प्रीमियम भुगतान करना होता है। नेटवर्क अस्पताल और बेड शेयरिंग: आस-पास के अस्पताल में इलाज की सुविधा देने वाली कंपनी में इंश्योरेंस कराने और मल्टी-बेड शेयरिंग चुन कर आप प्रीमियम में कमी ला सकते हैं।
विकल्प
इन विकल्पों का करें इस्तेमाल
सुपर टॉप-अप प्लान: यह अपने स्वास्थ्य बीमा को अधिक किफायती बनाने का प्रभावी तरीका है, जो कवरेज बढ़ाने के साथ-साथ प्रीमियम का बोझ कम कर देता है। डिडक्टिबल्स और को-पेमेंट विकल्प: आप इस विकल्प को चुनकर प्रीमियम बचा सकते हैं। डिजिटल का फायदा: ऑनलाइन स्वास्थ्य बीमा खरीदना भी पैसे बचाने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि इसमें बिचौलियों और अतिरिक्त शुल्कों देने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही आप ऑनलाइन आसानी से पॉलिसियों की तुलना कर सकते हैं।