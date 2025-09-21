कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर कम प्रीमियम देना होता है (तस्वीर: फ्रीपिक)

हेल्थ इंश्योरेंस के महंगे प्रीमियम से हैं परेशान, इन तरीकों से करें कम

क्या है खबर?

भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कारण लोग कई बीमारियों से घिर रहे हैं। इसी कारण हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें से बहुत सारे लोग लगातार बढ़ते प्रीमियम से परेशान हैं। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस पोर्ट यानि की कंपनी बदलने से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता। अगर, आप भी बढ़े बीमा के प्रीमियम से परेशान और इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं तो हम आपको इसे कम करने के कुछ तरीके बता रहे हैं।