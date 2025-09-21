GST 2.0: डेयरी से लेकर कार तक ये वस्तुएं कल से होंगी सस्ती

नई GST दरें कल (22 सितंबर) से लागू होंगी, जिससे करीब 375 वस्तुओं पर GST दरें कम हो जाएंगी। इसमें दूध, कॉफी, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, घी, आइसक्रीम और फलों का रस जैसी खाद्य सामान शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, AC, डिशवॉशर और रसोई के कई सामान भी सस्ते होंगे। दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर GST घटाकर 5 प्रतिशत करने से मरीजों को भी सीधा फायदा मिलेगा।

#1 सरकार का उद्देश्य और नई दरें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि GST परिषद ने 4 कर स्लैब को घटाकर 2 कर दिए हैं। अब केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरें रहेंगी, जबकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लगेगा। सीतारमण ने इसे मध्यम वर्ग के लिए 'दिवाली का तोहफा' कहा और बताया कि ये सुधार आम लोगों को राहत देने और व्यापार को सरल बनाने के लिए किए गए हैं।

#2 दैनिक उपयोग और सेवाओं में राहत आफ्टर-शेव लोशन, फेस क्रीम, शैंपू, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर, टूथब्रश और टॉयलेट सोप बार जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें कम होंगी। सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे नाई, फिटनेस सेंटर, हेल्थ क्लब, सैलून और योग क्लास पर भी GST घटाया गया है। सीमेंट पर कर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत होने से घर बनाने की लागत में भी कमी आएगी, जिससे घर खरीदारों को फायदा मिलेगा।

#3 कंपनियों और ब्रांडों की कीमतों में कमी GST में कटौती के बाद कई बड़ी कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम घटाने की घोषणा की है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डव शैम्पू, किसान जैम, हॉर्लिक्स, लक्स और लाइफबॉय साबुन जैसे उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। रेलवे ने रेल नीर बोतलबंद पानी के दाम भी घटाए हैं। अब 1 लीटर बोतल 15 रुपये की बजाय 14 रुपये में और आधा लीटर बोतल 10 रुपये की बजाय 9 रुपये में मिलेगी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।