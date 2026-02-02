होम लोन की पात्रता में बैंक कई पहलुओं को देखती है

होम लोन की पात्रता में करना चाहते हैं सुधार, इन तरीकों काे अपनाएं

क्या है खबर?

अधिकांश लोग होम लोन के जरिए घर खरीदने का सपना पूरा करते हैं। कई बार ठीक-ठाक वेतन होने के बावजूद लोन की पात्रता कम पड़ जाती है, जिससे बैंक आपका आवेदन नामंजूर कर देती है। बैंक नियमित आय, मौजूदा देनदारियों, क्रेडिट व्यवहार और स्थिरता पर ध्यान देते हैं। छोटी-मोटी कमियां भी दी जाने वाली लोन राशि में कटौती कर सकती हैं। आइये जानते हैं होम लोन की पात्रता में सुधार के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं।