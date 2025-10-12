DGCA ने एयर इंडिया को विमानों में RAT का दोबारा निरीक्षण करने का आदेश दिया है (तस्वीर: एक्स/@cliper31)

DGCA ने एयर इंडिया को दिया विमानों में RAT का दोबारा निरीक्षण करने का आदेश

क्या है खबर?

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बोइंग से इस महीने की शुरुआत में बर्मिंघम में एयर इंडिया की AI-117 विमान पर रैम एयर टर्बाइन (RAT) की बिना कमांड वाली तैनाती के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह घटना 4 अक्टूबर को हुई, जब अमृतसर से बर्मिंघम जा रही उड़ान संख्या AI-117 में हुई थी, जिसका संचालन VT-ANO विमान द्वारा किया जा रहा था। विमान की लैंडिंग के दौरान लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर RAT अनलॉक मैसेज प्राप्त हुआ।