DGCA ने एयर इंडिया को दिया विमानों में RAT का दोबारा निरीक्षण करने का आदेश
क्या है खबर?
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बोइंग से इस महीने की शुरुआत में बर्मिंघम में एयर इंडिया की AI-117 विमान पर रैम एयर टर्बाइन (RAT) की बिना कमांड वाली तैनाती के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह घटना 4 अक्टूबर को हुई, जब अमृतसर से बर्मिंघम जा रही उड़ान संख्या AI-117 में हुई थी, जिसका संचालन VT-ANO विमान द्वारा किया जा रहा था। विमान की लैंडिंग के दौरान लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर RAT अनलॉक मैसेज प्राप्त हुआ।
मामले
9 अक्टूबर को भी हुई थी गड़बड़ी
आपातकालीन टर्बाइन पूरी तरह से बिजली गुल होने की स्थिति में ऑटोमैटिक रूप से चालू हो जाता है। 4 अक्टूबर को बोइंग 787 विमान में यह अप्रत्याशित रूप से चालू हो गया। इस विसंगति के बावजूद पायलटों ने किसी भी असामान्य संचालन या सिस्टम फेल होने की रिपोर्ट नहीं की और विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। 9 अक्टूबर को वियना से दिल्ली के लिए उड़ान संख्या AI-154 को ऑटोपायलट सिस्टम फेल होने के कारण दुबई डायवर्ट करना पड़ा।
आदेश
DGCA ने क्या दिया आदेश?
DGCA के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एयर इंडिया को उन सभी विमानों के लिए RAT का दोबारा निरीक्षण करने की सलाह दी गई है, जिनके PCM मॉड्यूल को हाल ही में बदला गया था।" PCM विमान की विद्युत उत्पादन प्रणाली से विद्युत शक्ति को विभिन्न ऑनबोर्ड प्रणालियों और उपकरणों में परिवर्तित, नियंत्रित और वितरित करता है। एयर इंडिया ने 9 अक्टूबर को दुबई के लिए रवाना हुए बोइंग 787 विमान में कोई विद्युत खराबी होने से इनकार किया है।