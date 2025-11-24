नए श्रमिक कानून में वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों के लिए क्या है नियम?

केंद्र सरकार ने हाल ही में नए श्रमिक कानून जारी किए हैं, जिनका सीधा असर देश के सभी कामकाज करने वाले लोगों पर पड़ेगा। कोविड महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम का चलन तेजी से बढ़ा था और कई लोग आज भी घर से काम कर रहे हैं। इसी बदलाव को देखते हुए सरकार ने नए नियमों में रिमोट कर्मचारियों को खास सुरक्षा और सुविधा देने की कोशिश की है, जिससे उन्हें नौकरी खोने का डर न रहे।

व्यवस्था वर्क फ्रॉम होम को लेकर नई साफ व्यवस्था नए श्रमिक कानूनों में कहा गया है कि सर्विस सेक्टर में कर्मचारी और कंपनी की आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को लचीलापन मिलेगा और वे अपनी स्थिति के अनुसार काम तय कर पाएंगे। गर्भवती महिलाएं चाहें तो वर्क फ्रॉम होम की मांग कर सकती हैं। इस नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रिमोट कर्मचारी किसी भी तरह की असुरक्षा या अलग-थलग महसूस न करें।

भुगतान ओवरटाइम और अतिरिक्त काम का सही भुगतान सरकार ने ओवरटाइम को लेकर भी सख्त और स्पष्ट नियम बनाए हैं। अब अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करता है, तो कंपनी उसे सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करेगी। ओवरटाइम पूरी तरह से स्वेच्छा से होगा, यानी कर्मचारी पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता। पहले वाली तिमाही 75 घंटे की सीमा को हटा दिया गया है और राज्य सरकारें अपनी नई सीमा तय कर सकती हैं।