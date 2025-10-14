लोन की स्वीकृति कई कारकों पर निर्भर होती है

अच्छे सिबिल स्कोर के बाद भी नहीं मिल रहा लोन? ये हो सकते हैं कारण

क्या है खबर?

लोन अचानक से आए खर्चे के लिए पैसों की व्यवस्था करने का बेहतर माध्यम बन गया है। त्योहारी सीजन में बड़ी खरीदारी को भी इससे आसान बना सकते हैं। इसे दिलाने में आपका सिबिल या क्रेडिट स्कोर बहुत काम करता है। अच्छा स्कोर लोन दिलाने और ब्याज दर कम करने में मदद करता है, लेकिन कई बार अच्छा सिविल होने पर भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। आइये जानते हैं और कौनसे कारण लोन में बाधा बन सकते हैं।