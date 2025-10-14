अच्छे सिबिल स्कोर के बाद भी नहीं मिल रहा लोन? ये हो सकते हैं कारण
क्या है खबर?
लोन अचानक से आए खर्चे के लिए पैसों की व्यवस्था करने का बेहतर माध्यम बन गया है। त्योहारी सीजन में बड़ी खरीदारी को भी इससे आसान बना सकते हैं। इसे दिलाने में आपका सिबिल या क्रेडिट स्कोर बहुत काम करता है। अच्छा स्कोर लोन दिलाने और ब्याज दर कम करने में मदद करता है, लेकिन कई बार अच्छा सिविल होने पर भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। आइये जानते हैं और कौनसे कारण लोन में बाधा बन सकते हैं।
आय
क्यों जरूरी है निश्चित मासिक आय?
निश्चित मासिक आय: इसका पता लगाकर बैंक सुनिश्चित करता है कि आप समय पर किस्त भर पाएंगे या नहीं? यही कारण है कि नौकरीपेशा लोगों को लोन आसानी से मिल जाता है, जबकि जिनकी मासिक आय निर्धारित नहीं है, उनका लोन रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। उम्र: आपकी उम्र का भी लोन आवेदन पर प्रभाव पड़ता है। अगर, आप युवा है तो जल्दी लोन मिल सकता है, जबकि बैंक बुजुर्गों को लोन देने से बचती है।
DTI
ज्यादा नहीं होना चाहिए DTI?
पहले से लोन: अगर, आपने किसी बैंक या वित्तीय संस्था से पहले से लोन ले रखा हैं और आपकी आय का ज्यादातर हिस्सा इसे चुकाने में जा रहा है तो बैंक आपका आवेदन रिजेक्ट कर सकता है। इसे डेट टू इनकम रेश्यो (DTI) कहते हैं। अगर, यह 40 से 50 फीसदी है तो कर्जा लेना मुश्किल हो जाएगा। नौकरी की हिस्ट्री: बैंक यह भी देख सकता है कि व्यक्ति पहले से किस तरह की नौकरी या बिजनेस करता आया है।