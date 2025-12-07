क्या होते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स? जानिए इनके फायदे और नुकसान 

एक नए म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि उसे किस फंड श्रेणी में निवेश करना चाहिए? आमतौर पर उनको इंडेक्स म्यूचुअल फंड चुनने की सलाह दी जाती है, जो विभिन्न शेयरों और क्षेत्रों में निवेश करके जोखिम को कम करता है। अगर, कोई किसी खास सेक्टर में निवेश करना चाहता है तो उसे कौनसे फंड का चुनाव करना चाहिए? आइये जानते हैं ऐसे निवेशकों के लिए क्या विकल्प है।

सेक्टोरल म्यूचुअल फंड कहां-कहां कर सकते हैं निवेश? किसी एक सेक्टर में पैसा लगाने वालों के लिए सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होता है, जो किसी एक उद्योग- बैंकिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर या ऊर्जा में निवेश की सुविधा देता है। कई क्षेत्रों में निवेश का मौका देने वाले डायवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के विपरीत सेक्टोरल फंड अपना पूरा पोर्टफोलियो एक ही विषय में निवेश करते हैं। इससे वे कहीं अधिक केंद्रित और अधिक अस्थिर हो जाते हैं, लेकिन विशेष क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करने पर अच्छा रिटर्न भी देते हैं।

उपयोगी ऐसे निवेशकों के लिए उपयोगी है यह विकल्प सेक्टोरल फंड उन निवेशकों के लिए बनाए जाते हैं, जो किसी विशिष्ट उद्योग की दीर्घकालिक संभावनाओं पर नजर रखना चाहते हैं। जिनको लगता है कि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी जारी रहेगी तो वो ऑटो या पूंजीगत वस्तुओं के फंड पर विचार कर सकते हैं। इसी तरह, मजबूत लोन वृद्धि की उम्मीद करने वाले बैंकिंग या वित्तीय सेवा फंड चुन सकते हैं। ये उस क्षेत्र के विस्तार पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और धारणा बदलने पर तेजी से गिरते हैं।

Advertisement