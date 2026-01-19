खराब क्रेडिट स्कोर के कारण नहीं मिल रहा क्रेडिट कार्ड, तो अपना सकते हैं यह विकल्प
क्या है खबर?
क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक और जारीकर्ता आपका क्रेडिट स्कोर देखती है। कई ऐसे ग्राहक होते हैं, जिनका स्कोर खराब है या अब तक कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनी है तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए बैंक अलग से एक सुविधा देती है, जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आधारित क्रेडिट कार्ड कहते हैं। आइये जानते हैं FD आधारित क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है और इसका फायदा क्या है।
मंजूरी
मंजूरी मिलने में होती है आसानी
इस क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक पहले FD करवाते हैं और उसी के आधार पर एक तय लिमिट के साथ कार्ड जारी करते हैं, जो 75-90 फीसदी तक होती है। FD के रूप में आपका पैसा गिरवी रहता है, जिससे बैंक का जोखिम कम हो जाता है और कार्ड के लिए आसानी से मंजूरी मिल सकती है। इस कार्ड के नियमित इस्तेमाल और समय पर भुगतान से धीरे-धीरे क्रेडिट हिस्ट्री बनती है और सिबिल स्कोर भी सुधर जाता है।
फायदा
क्या हैं इस कार्ड के फायदे?
FD आधारित क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या सिविल स्कोर कम है और पहली बार कार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन मंजूरी नहीं मिल रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि समय पर बिल चुकाने से क्रेडिट स्कोर धीरे-धीरे सुधरता है। कार्ड पर रिवॉर्ड, कैशबैक और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी मिलती है। FD पर ब्याज भी मिलता रहता है, यानि पैसा किसी भी तरह बेकार नहीं जाता है।