खराब क्रेडिट स्कोर के कारण नहीं मिल रहा क्रेडिट कार्ड, तो अपना सकते हैं यह विकल्प

मंजूरी

मंजूरी मिलने में होती है आसानी

इस क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक पहले FD करवाते हैं और उसी के आधार पर एक तय लिमिट के साथ कार्ड जारी करते हैं, जो 75-90 फीसदी तक होती है। FD के रूप में आपका पैसा गिरवी रहता है, जिससे बैंक का जोखिम कम हो जाता है और कार्ड के लिए आसानी से मंजूरी मिल सकती है। इस कार्ड के नियमित इस्तेमाल और समय पर भुगतान से धीरे-धीरे क्रेडिट हिस्ट्री बनती है और सिबिल स्कोर भी सुधर जाता है।