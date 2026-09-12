वीवर्क ने घाटे की भरपाई करने के लिए शेयर पूंजी कम करने की मांगी मंजूरी

कंपनी के वित्त वर्ष 2027 पहली तिमाही (Q1) के आंकड़े वाकई बेहतर नतीजे दिखा रहे हैं। पिछले साल 14.1 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था, जो इस बार घटकर 4.3 करोड़ रुपये रह गया है।

दूसरी तरफ, कंपनी का राजस्व सालाना 27.7 फीसदी बढ़कर 705 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। EBITDA में भी 30.4 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई और यह 438 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, वीवर्क इंडिया ने तेजी से विस्तार किया है। पिछले साल के मुकाबले उसने नए सेंटर खोले हैं और ज्यादा डेस्क स्पेस भी जोड़ा है।