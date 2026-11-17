वेल्स फार्गो ने बिटकॉइन में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी है। उसने ब्लैक रॉक के बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में अपनी बताई गई होल्डिंग को सितंबर तक 2.35 अरब डॉलर (लगभग 19,587 करोड़ रुपये) की भारी रकम तक पहुंचा दिया है। बैंक ने आईशेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट (IBIT) में 4.95 करोड़ शेयर होने की जानकारी दी है।

यह केवल 3 महीने पहले के 2.44 करोड़ शेयरों से काफी ज्यादा है। इस दौरान बिटकॉइन की कीमत में करीब 42 फीसदी का उछाल भी इस बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण रहा।