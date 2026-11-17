वेल्स फार्गो ने बिटकॉइन ETF में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर की दोगुनी
वेल्स फार्गो ने बिटकॉइन में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर दी है। उसने ब्लैक रॉक के बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में अपनी बताई गई होल्डिंग को सितंबर तक 2.35 अरब डॉलर (लगभग 19,587 करोड़ रुपये) की भारी रकम तक पहुंचा दिया है। बैंक ने आईशेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट (IBIT) में 4.95 करोड़ शेयर होने की जानकारी दी है।
यह केवल 3 महीने पहले के 2.44 करोड़ शेयरों से काफी ज्यादा है। इस दौरान बिटकॉइन की कीमत में करीब 42 फीसदी का उछाल भी इस बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण रहा।
28,070 बिटकॉइन के बराबर होल्डिंग
इस बड़ी बढ़ोतरी के साथ वेल्स फार्गो अब ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF के सबसे बड़े संस्थागत होल्डर्स में से एक बन गया है। उसने मिलेनियम मैनेजमेंट और जेन स्ट्रीट जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है।
उसकी यह होल्डिंग लगभग 28,070 बिटकॉइन के बराबर है। यह आंकड़ा टेस्ला और स्पेस-X दोनों की कुल बिटकॉइन होल्डिंग के लगभग बराबर है।
इस फाइलिंग में ग्राहकों के लिए मैनेज किए गए पोर्टफोलियो भी शामिल हैं और यह सब क्रिप्टोकरेंसी बाजार में हाल के उतार-चढ़ाव के बावजूद हुआ है।