सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक बनाने वाली वेव दे रही कर्मचारियों को करीब 800 करोड़ रुपये का ऑफर

कर्मचारियों की संख्या हुई दोगुनी

वेव ने 2024 में भी ऐसा ही एक ऑफर पेश किया था, जब उसने अपनी 1.05 अरब डॉलर (करीब 95 अरब रुपये) की सीरीज-C फंडिंग जुटाई थी।

पिछले एक साल में कंपनी ने अपनी टीम को दोगुना करते हुए कर्मचारियों की संख्या 1,200 कर दी है। अब 2026 के आखिर तक उबर के साथ रोबोटैक्सी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है।

इसके अलावा, इसने 2027 से निसान की अगली जनरेशन के ड्राइवर-असिस्ट सिस्टम में अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक लगाने की योजना बनाई है।

इसका मकसद ऐसी स्मार्ट और खुद चलने वाली कारें बनाना है, जो वास्तविक ड्राइविंग डाटा से लगातार सीखती रहें।