वॉलमार्ट CEO की कमाई ने सबको चौंकाया, 30 मिनट में कमाते हैं करीब 1.4 लाख रुपये 

फ्लिपकार्ट की मूल कंपनी वॉलमार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डग मैकमिलन की सैलरी इन दिनों चर्चा में है। इस महीने के अंत में पद छोड़ने वाले मैकमिलन दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले CEO में शामिल हैं। उनकी कुल कमाई सैलरी, बोनस और स्टॉक अवॉर्ड्स को मिलाकर करीब 248 करोड़ रुपये रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, वह हर 30 मिनट में करीब 1.4 लाख रुपये कमाते हैं। यह आंकड़ा आम कर्मचारियों की कमाई के मुकाबले बेहद ज्यादा है।

वेतन पहले वेयरहाउस कर्मचारी थे मैकमिलन मैकमिलन ने 1984 में वॉलमार्ट में वेयरहाउस कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया था। उस समय उन्हें प्रति घंटे करीब 585 रुपये मिलते थे। आज CEO के रूप में वह हर घंटे लगभग 2.8 लाख रुपये और हर मिनट करीब 4,700 रुपये कमाते हैं। यानी उनकी मौजूदा कमाई शुरुआती वेतन से करीब 481 गुना ज्यादा है। यह सफर मेहनत और लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रहने की कहानी भी बताता है।

फर्क आम कर्मचारी और CEO की कमाई का फर्क अमेरिका में एक औसत कर्मचारी सालभर में लगभग 56 लाख रुपये कमाता है। वहीं मैकमिलन इस रकम को 20 घंटे से भी कम समय में कमा लेते हैं। घर की कीमतों से तुलना करें तो फर्क और साफ हो जाता है। अमेरिका में औसतन एक घर की कीमत करीब 4 करोड़ रुपये है, जिसे खरीदने में आम परिवारों को दशकों लग जाते हैं, जबकि मैकमिलन इसे कुछ ही दिनों की कमाई से खरीद सकते हैं।

