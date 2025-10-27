वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में आया 9 फीसदी उछाल, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
वोडाफोन-आइडिया (VI) के अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार (27 अक्टूबर) को दूरसंचार कंपनी के शेयरों में 9 फीसदी की वृद्धि हुई। सुबह 11:48 बजे NSE पर VI के शेयर 9 फीसदी बढ़कर 10.47 रुपये/शेयर पर कारोबार कर रहे थे। बता दें कि AGR वह आय आंकड़ा है, जिसका उपयोग लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिए किया जाता है, जो दूरसंचार कंपनियों को सरकार को देना होता है।
आदेश
कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश विनोद चंद्रन और विपुल पंचोली की पीठ ने कहा, "कोई कारण नहीं है कि केंद्र को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने से रोका जाए।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आदेश केवल विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 20 करोड़ यूजर्स के हित में पारित किया है। दूरसंचार कंपनी और केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर याचिका पर सुनवाई कई बार स्थगित हो चुकी है।
मामला
क्या है मामला?
VI ने दूरसंचार विभाग की 2016-17 से संबंधित 5,606 करोड़ रुपये की मांग के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि कंपनी के साथ समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं। सितंबर 2020 में शीर्ष अदालत ने AGR से संबंधित बकाया 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए सरकार को उनकी बकाया राशि चुकाने के लिए 10 साल की समय सीमा तय की थी।