वोडाफोन-आइडिया के शेयरों में आया 9 फीसदी उछाल, जानिए क्या है कारण

क्या है खबर?

वोडाफोन-आइडिया (VI) के अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोमवार (27 अक्टूबर) को दूरसंचार कंपनी के शेयरों में 9 फीसदी की वृद्धि हुई। सुबह 11:48 बजे NSE पर VI के शेयर 9 फीसदी बढ़कर 10.47 रुपये/शेयर पर कारोबार कर रहे थे। बता दें कि AGR वह आय आंकड़ा है, जिसका उपयोग लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिए किया जाता है, जो दूरसंचार कंपनियों को सरकार को देना होता है।