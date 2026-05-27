वोडाफोन-आइडिया के लगातार तीसरे महीने बढ़े ग्राहक, आंकड़ा 19.85 करोड़ के पार

ग्राहक जोड़ने में एयरटेल सबसे आगे रहा

अप्रैल महीने में देशभर के मोबाइल नेटवर्क में लगभग 70 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं। इस दौड़ में भारती एयरटेल सबसे आगे रहा, जिसने 30 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जोड़े, वहीं रिलायंस जियो भी एयरटेल के करीब ही रहा।

Vi को अपनी इस बढ़त में ग्रामीण इलाकों से काफी मदद मिली है। कंपनी ने गुजरात और दिल्ली जैसे कई इलाकों में अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़ा निवेश किया है। कंपनी ने बताया कि यह सुधार उसके नेटवर्क में किए गए निवेश और विस्तार के प्रयासों का नतीजा है।