विशाल निर्मिति के IPO का आवंटन आज, ऐसे पता करें शेयर मिले या नहीं

विशाल निर्मिति के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के शेयरों का आवंटन मंगलवार (6 अक्टूबर) को फाइनल किया जा रहा है। यह 178 करोड़ रुपये का IPO 3 दिन तक खुला था, जिसमें निवेशकों ने जमकर बोली लगाई थी।

अगर, आपने भी इसके लिए आवेदन किया है तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइट पर जाकर या फिर रजिस्ट्रार MUFG इंटाइम इंडिया के पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।