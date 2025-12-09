विनग्रुप ने तेलंगाना में निवेश करेगी 270 अरब रुपये, जानिए किन क्षेत्रों में होगा विकास 

इंफ्रास्ट्रक्चर

इंफ्रास्ट्रक्चर में इन क्षेत्रों में होगा विकास

इस समझौते के तहत दोनों पक्ष तेलंगाना में लगभग 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र में स्मार्ट शहरी विकास, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह MOU भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है और देश में विनग्रुप की उपस्थिति का विस्तार करता है। इसकी विनफास्ट पहले से ही तमिलनाडु में एक कार निर्माण प्लांट संचालित करता है और पिछले सप्ताह इसके विस्तार की घोषणा की थी।