विनग्रुप ने तेलंगाना में निवेश करेगी 270 अरब रुपये, जानिए किन क्षेत्रों में होगा विकास
क्या है खबर?
वियतनाम की कार निर्माता विनफास्ट की मूल कंपनी विनग्रुप ने तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत राज्य में एक बहु-क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से 3 अरब डॉलर (करीब 270 अरब रुपये) का निवेश प्रस्तावित है। इसमें भारत का पहला बड़े पैमाने का इलेक्ट्रिक टैक्सी बेड़ा, एक मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस प्लेटफॉर्म और रियल एस्टेट विकास शामिल हैं। यह MOU तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में किया गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन क्षेत्रों में होगा विकास
इस समझौते के तहत दोनों पक्ष तेलंगाना में लगभग 2,500 हेक्टेयर क्षेत्र में स्मार्ट शहरी विकास, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह MOU भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है और देश में विनग्रुप की उपस्थिति का विस्तार करता है। इसकी विनफास्ट पहले से ही तमिलनाडु में एक कार निर्माण प्लांट संचालित करता है और पिछले सप्ताह इसके विस्तार की घोषणा की थी।
रोजगार
हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
शहरी विकास के क्षेत्र में विनग्रुप 1,080 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 2 लाख निवासियों के लिए डिजाइन किए गए विनहोम्स स्मार्ट सिटी मेगा शहरी क्षेत्र को विकसित करने की योजना बना रहा है। इस परियोजना से लगभग 10,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है और इसमें निम्न-वृद्धि और उच्च-वृद्धि वाले विकास, अंतर्राष्ट्रीय-मानक सुविधाएं, सीमित निर्मित क्षेत्रफल और टिकाऊ शहरी नियोजन सिद्धांतों का मिश्रण शामिल होगा। पर्यटन और मनोरंजन के क्षेत्र में एक थीम पार्क और चिड़ियाघर बनाने का लक्ष्य है।