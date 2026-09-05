20 साल बाद पहली बार मुनाफे में आया विक्टोरिया बेकहम का ब्रांड
विक्टोरिया बेकहम का फैशन और ब्यूटी ब्रांड 2025 में पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है। लगभग 2 दशक की लगातार कोशिशों के बाद यह कामयाबी मिली है।
कंपनी ने इस दौरान 73 लाख पाउंड (करीब 92 करोड़ रुपये) का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया और उनकी बिक्री में 15 फीसदी की बढ़ोतरी भी हुई।
कंपनी इस नतीजे को एक अहम पड़ाव बता रही है। इस साल में भी यह ग्रोथ जारी रही, जहां राजस्व फिर से दोहरे अंक की रफ्तार से बढ़ा।
विक्टोरिया बेकहम ब्यूटी से हुआ ज्यादा मुनाफा
यह सफर आसान नहीं था। बेकहम का ब्रांड कई सालों तक भारी कर्जे और बेहद महंगे खर्चों से जूझता रहा। विक्टोरिया ने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि कैसे हर साल फूलों पर ही 70,000 पाउंड (करीब 88 लाख रुपये) उड़ा दिए जाते थे। हालात तब सुधरे जब 2019 में विक्टोरिया बेकहम ब्यूटी लॉन्च हुआ। इस सेगमेंट में ज्यादा मुनाफा होने के कारण अब यह कंपनी की कुल कमाई का दो-तिहाई हिस्सा लाता है।
विक्टोरिया बेकहम ने बताया कि मुश्किल वक्त में उन्हें डेविड बेकहम से पैसों की मदद लेनी पड़ी थी, वहीं डेविड बेलहासेन ने कहा कि 2017 में उनके आने के बाद कंपनी को पुनर्गठन की जरूरत थी।