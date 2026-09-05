20 साल बाद पहली बार मुनाफे में आया विक्टोरिया बेकहम का ब्रांड

यह सफर आसान नहीं था। बेकहम का ब्रांड कई सालों तक भारी कर्जे और बेहद महंगे खर्चों से जूझता रहा। विक्टोरिया ने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि कैसे हर साल फूलों पर ही 70,000 पाउंड (करीब 88 लाख रुपये) उड़ा दिए जाते थे। हालात तब सुधरे जब 2019 में विक्टोरिया बेकहम ब्यूटी लॉन्च हुआ। इस सेगमेंट में ज्यादा मुनाफा होने के कारण अब यह कंपनी की कुल कमाई का दो-तिहाई हिस्सा लाता है।

विक्टोरिया बेकहम ने बताया कि मुश्किल वक्त में उन्हें डेविड बेकहम से पैसों की मदद लेनी पड़ी थी, वहीं डेविड बेलहासेन ने कहा कि 2017 में उनके आने के बाद कंपनी को पुनर्गठन की जरूरत थी।