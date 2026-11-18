द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (TiE) बेंगलुरु के अध्यक्ष वेंक कृष्णन ने भारतीय IT कंपनियों से कहा है कि वे अपने गहरे उद्योग अनुभव का इस्तेमाल करके व्यावहारिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट बनाएं।

उनका मानना है कि जटिल सिस्टम को संभालने के दशकों के अनुभव से ये कंपनियां ऐसे AI ऐप बना सकती हैं, जो इंसानी क्षमताओं को टक्कर देंगे।

कृष्णन ने यह चेतावनी भी दी है कि अगले 3 से 5 सालों में पारंपरिक एंट्री-लेवल कोडिंग और क्वालिटी एश्योरेंस (QA) की नौकरियां खत्म हो सकती हैं।