पीटर थील की वेलर वेंचर्स के समर्थन से चलने वाली वेलोसिटी ने हाल ही में वेक्टर नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल पेश किया है। इसे खासतौर पर डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) ब्रांड्स के लिए शिपिंग प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने के मकसद से तैयार किया गया है।

इसकी घोषणा करते हुए बताया गया कि वेक्टर ऑर्डर की पूरी प्रक्रिया में शिपिंग से जुड़े सभी कामों को अपने आप संभालता है। इसका मुख्य लक्ष्य डिलीवरी की रफ्तार बढ़ाना और ग्राहकों तक पहुंचकर वापस आने वाले पैकेजों की संख्या को कम करना है।

साथ ही जब भी मानवीय दखल की जरूरत होती है तो यह उन खास मामलों को तुरंत उजागर करता है।