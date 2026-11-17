वेलोसिटी ने डिलीवरी आसान बनाने के लिए पेश किया वेक्टर AI टूल
पीटर थील की वेलर वेंचर्स के समर्थन से चलने वाली वेलोसिटी ने हाल ही में वेक्टर नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल पेश किया है। इसे खासतौर पर डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) ब्रांड्स के लिए शिपिंग प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने के मकसद से तैयार किया गया है।
इसकी घोषणा करते हुए बताया गया कि वेक्टर ऑर्डर की पूरी प्रक्रिया में शिपिंग से जुड़े सभी कामों को अपने आप संभालता है। इसका मुख्य लक्ष्य डिलीवरी की रफ्तार बढ़ाना और ग्राहकों तक पहुंचकर वापस आने वाले पैकेजों की संख्या को कम करना है।
साथ ही जब भी मानवीय दखल की जरूरत होती है तो यह उन खास मामलों को तुरंत उजागर करता है।
रिटर्न को कम करता है यह टूल
वेक्टर शिपमेंट में आने वाली दिक्कतें अपने आप पता लगा सकता है, कैश-ऑन-डिलीवरी (COD) के ऑर्डर संभाल सकता है और सबसे बढ़िया कूरियर चुन सकता है।
ब्रांड अपनी प्राथमिकताएं आसान भाषा में बता सकते हैं। अगर, डिलीवरी में कोई अड़चन आती है तो वेलोसिटी का AI वॉयस एजेंट 'वाणी' ग्राहकों के साथ संपर्क साधकर तालमेल बिठाता है।
700 से ज्यादा ब्रांड पहले से ही वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन ब्रांड्स को तेज डिलीवरी मिली है और वापसी (रिटर्न) भी कम हुए हैं। यह दिखाता है कि AI ऑनलाइन शॉपिंग की शिपिंग प्रक्रिया को कैसे बेहतर बना सकता है।