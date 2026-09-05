ब्याज दर बढ़ने की आशंका से अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट

अगस्त में अमेरिका में 1.62 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं। यह आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा रहा, वहीं गर्मियों के पिछले महीनों के नौकरी आंकड़ों में भी सुधार किया गया।

इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां बढ़ने के बाद भी बेरोजगारी दर 4.1 फीसदी पर स्थिर रही। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद 16 सितंबर को फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना करीब 49 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी से भी ऊपर पहुंच गई है। अब सबकी नजरें अगले सप्ताह आने वाली महंगाई दर की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे आगे की दिशा तय होगी।