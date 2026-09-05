ब्याज दर बढ़ने की आशंका से अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट

ब्याज दर बढ़ने की आशंका से अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट
अमेरिकी शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट दर्ज हुई। दरअसल, अगस्त की नौकरी रिपोर्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रही, जिससे निवेशकों को लगा कि फेडरल रिजर्व जल्द ही ब्याज दरें बढ़ा सकता है।
S&P 500 इंडेक्स में 0.3 फीसदी की गिरावट रही, जबकि डाउ जोंस 245 अंक फिसल गया। नैस्डैक में भी 0.2 फीसदी की कमी आई। हालांकि, एनवीडिया और AMD जैसी बड़ी टेक कंपनियों के शेयरों ने बाजार की गिरावट को कुछ हद तक संभाल लिया।
अगस्त में 1.62 लाख नई नौकरियां जुड़ीं
अगस्त में अमेरिका में 1.62 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं। यह आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा रहा, वहीं गर्मियों के पिछले महीनों के नौकरी आंकड़ों में भी सुधार किया गया।
इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां बढ़ने के बाद भी बेरोजगारी दर 4.1 फीसदी पर स्थिर रही। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद 16 सितंबर को फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना करीब 49 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी से भी ऊपर पहुंच गई है। अब सबकी नजरें अगले सप्ताह आने वाली महंगाई दर की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे आगे की दिशा तय होगी।