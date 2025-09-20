अमेरिका और चीन टिक-टॉक सौदे पर हुए सहमत (तस्वीर: अनस्प्लैश)

अमेरिका और चीन टिक-टॉक सौदे पर हुए सहमत, शर्तों का खुलासा बाकी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:38 am Sep 20, 202509:38 am

क्या है खबर?

लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिक-टॉक को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जल्द सौदा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर टिक-टॉक के अमेरिकी कारोबार को लेकर समझौते को मंजूरी दी है। हालांकि, बीजिंग ने इसकी पुष्टि नहीं की है। टिक-टॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस को पहले ही कहा गया था कि अमेरिकी परिचालन बेचें, वरना ऐप पर प्रतिबंध लग सकता है।