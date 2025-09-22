अर्बन कंपनी का शेयर 4 दिनों में दे रहा 100 फीसदी रिटर्न, जानिए कितनी हुई कीमत
क्या है खबर?
पिछले दिनों भारतीय शेयर बाजार में उतरी अर्बन कंपनी का शेयर धमाल मचा रहा है। इसकी कीमत केवल 4 कारोबारी सत्रों में उसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मूल्य 103 रुपये से लगभग दोगुनी हो गई है। सोमवार (22 सितंबर) को दिन के उच्चतम बिंदु पर शेयर ने 201.18 रुपये का इंट्राडे उच्च स्तर छुआ, जो 206 रुपये के स्तर के करीब था। 4 दिनों में करीब 100 फीसदी रिटर्न देने वाले इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है।
बढ़त
लॉन्च के बाद से कितनी हुई वृद्धि
अर्बन कंपनी के शेयरों ने अपने IPO मूल्य से 62 फीसदी की बढ़त के साथ अपने कारोबारी दिन की शुरुआत की थी। इसके बाद गुरुवार को शेयर में 2 फीसदी और शुक्रवार को 9 फीसदी की और बढ़त दर्ज की। कंपनी के शेयरों का वॉल्यूम भी ज्यादा रहा है। सोमवार को सिर्फ 2 घंटे में ही करीब 8 करोड़ शेयरों का लेनदेन हो चुका था। इससे पहले शुक्रवार को करीब 13 करोड़ और पहले दिन 19 करोड़ का लेनदेन हुआ।
बाजर मूल्यांकन
कितना हुआ कंपनी का बाजार मूल्यांकन?
22 सितंबर के कारोबारी सत्र में कंपनी के 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के शेयर बिक गए। इस दौरान करीब 5 फीसदी की वृद्धि के साथ 193.6 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इससे उसका बाजार मूल्यांकन 27,500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। बता दें, कंपनी का IPO 10 सितंबर को खुला था और 12 सितंबर तक खुला रहा। इसके बाद शेयर 17 सितंबर को 161 रुपये पर बाजार में सूचीबद्ध हुए थे।