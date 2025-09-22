अर्बन कंपनी के शेयर की कीमत IPO मूल्य से करीब दोगुनी हो गई है (तस्वीर: एक्स/@Tanmay_31_)

अर्बन कंपनी का शेयर 4 दिनों में दे रहा 100 फीसदी रिटर्न, जानिए कितनी हुई कीमत

क्या है खबर?

पिछले दिनों भारतीय शेयर बाजार में उतरी अर्बन कंपनी का शेयर धमाल मचा रहा है। इसकी कीमत केवल 4 कारोबारी सत्रों में उसके आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) मूल्य 103 रुपये से लगभग दोगुनी हो गई है। सोमवार (22 सितंबर) को दिन के उच्चतम बिंदु पर शेयर ने 201.18 रुपये का इंट्राडे उच्च स्तर छुआ, जो 206 रुपये के स्तर के करीब था। 4 दिनों में करीब 100 फीसदी रिटर्न देने वाले इस शेयर ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है।