शेयर बाजार: सेंसेक्स 466 अंक टूटकर बंद, निफ्टी में इतनी दर्ज हुई गिरावट

शेयर बाजार में आज (22 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 466 अंक की गिरावट के साथ 82,159.97 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 124 अंक फिसलकर 25,202.35 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 122 अंक की गिरावट के साथ 16,511.45 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स टॉप गेनर्स में आज अडाणी ग्रीन एनर्जी, अडाणी एनर्जी और हुडको ने क्रमशः 13.15 फीसदी, 7.95 फीसदी और 4.83 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। अडाणी इंटरप्राइस और NBCC (इंडिया) के शेयरों में भी क्रमशः 4.18 फीसदी और 3.74 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। मफसिस, LTIमाइंडट्री, कोफोर्ज लिमिटेड, परसिस्टेंट और सिएंट क्रमशः 4.72 फीसदी, 4.60 फीसदी, 4.37 फीसदी, 4.23 फीसदी और 3.82 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

वजह क्यों दर्ज हुई आज गिरावट? बाजार में गिरावट के पीछे कई वजह शामिल रहीं। नकारात्मक वैश्विक संकेत और नए आवेदकों के लिए 1 लाख डॉलर के H-1B वीजा शुल्क की चिंता ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया। निफ्टी 50 के 31 शेयर गिर गए, जिनमें टेक महिंद्रा, TCS और इंफोसिस जैसे IT शेयर सबसे नीचे रहे। निफ्टी IT व फार्मा सूचकांक में सबसे अधिक गिरावट दिखी। वोडाफोन-आइडिया सबसे सक्रिय शेयर रहा, जबकि 107 शेयर 52-सप्ताह के उच्च और 53 शेयर निचले स्तर पर बंद हुए।