अर्बन कंपनी के इंस्टाहेल्प ने रोजाना 50,000 बुकिंग का आंकड़ा किया पार
क्या है खबर?
अर्बन कंपनी की रैपिड रिस्पांस सर्विस शाखा इंस्टाहेल्प ने लॉन्च के एक साल से भी कम समय में 50,000 दैनिक बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि यह उपलब्धि 22 फरवरी को हासिल की है। यह कंपनी द्वारा हाई-फ्रिक्वेंसी वाली हाउसकीपिंग श्रेणी में विस्तार करने में एक मील का पत्थर है। यह इंस्टाहेल्प की ओर से ऑन-डिमांड घरेलू सर्विसेज में किए जा रहे प्रयासों के शुरुआती विस्तार का संकेत देता है।
शुरुआत
कब हुई थी इस सर्विस की शुरुआत?
इंस्टाहेल्प को मार्च, 2025 में मुंबई में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। तब से मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली NCR, हैदराबाद और पुणे के चुनिंदा छोटे बाजारों में फैल चुकी है। यह सर्विस सफाई, बर्तन धोने, कपड़े धोने और खाना बनाने जैसे कार्यों को 10-15 मिनट के भीतर पूरा करने की सुविधा प्रदान करती है। कंपनी ने कहा कि यह उपलब्धि सर्विस की अब तक की सबसे अधिक मांग को दर्शाती है।
सेगमेंट
2 सेगमेंट में काम करती है कंपनी
अर्बन कंपनी पारंपरिक रूप से घरेलू उपकरणों की मरम्मत, सौंदर्य प्रसाधन और गहन सफाई जैसी कम बार उपयोग होने वाली, लेकिन अधिक लागत वाली सर्विसेज पर निर्भर रही है। दूसरी तरफ इंस्टाहेल्प का उद्देश्य नियमित और बार-बार उपयोग होने वाली सेवाओं को शामिल करना है, जिसके लिए बड़ा स्थानीय आपूर्ति नेटवर्क बनाया गया है, ताकि त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। कंपनी इस सेवा में विस्तार के लिए भारी निवेश भी कर रही है।