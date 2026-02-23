इंस्टाहेल्प को रोजाना 50,000 से ज्यादा बुकिंग मिल रही है

अर्बन कंपनी के इंस्टाहेल्प ने रोजाना 50,000 बुकिंग का आंकड़ा किया पार

क्या है खबर?

अर्बन कंपनी की रैपिड रिस्पांस सर्विस शाखा इंस्टाहेल्प ने लॉन्च के एक साल से भी कम समय में 50,000 दैनिक बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि यह उपलब्धि 22 फरवरी को हासिल की है। यह कंपनी द्वारा हाई-फ्रिक्वेंसी वाली हाउसकीपिंग श्रेणी में विस्तार करने में एक मील का पत्थर है। यह इंस्टाहेल्प की ओर से ऑन-डिमांड घरेलू सर्विसेज में किए जा रहे प्रयासों के शुरुआती विस्तार का संकेत देता है।