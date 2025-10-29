UPI लेनदेन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी

2025 की पहली छमाही में UPI लेनदेन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी- रिपोर्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:59 pm Oct 29, 202503:59 pm

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग देश में काफी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्डलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में UPI लेनदेन में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह 106.36 अरब तक पहुंच गया और कुल लेनदेन मूल्य 143.34 लाख करोड़ रुपये रहा। छोटे व्यापारियों के जुड़ने से डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ा है, जबकि औसत लेनदेन राशि घटकर 1,348 रुपये हो गई है, जो रोजमर्रा के छोटे भुगतानों की बढ़ती प्रवृत्ति को दिखाता है।