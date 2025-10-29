एनवीडिया ने बाजार मूल्यांकन में बनाया नया रिकॉर्ड, 440 लाख करोड़ रुपये पहुंचा आंकड़ा

एनवीडिया ने बाजार मूल्यांकन के मामले में नया रिकॉर्ड बनाने के करीब है। कंपनी का बाजार मूल्यांकन जल्द 5 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 440 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है, जिससे एनवीडिया ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी। नैस्डैक पर एनवीडिया शेयर 5 प्रतिशत बढ़कर 201.03 डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और अभी इसका मूल्यांकन 4.9 लाख करोड़ डॉलर है। यह बढ़त कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रोसेसर और सुपरकंप्यूटर प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद आई है।

वजह एनवीडिया के शेयर में उछाल की बड़ी वजह एनवीडिया ने अपने AI प्रोसेसर के लिए 500 अरब डॉलर (लगभग 44,000 अरब रुपये) के ऑर्डर मिलने और अमेरिकी ऊर्जा विभाग के लिए 7 नए सुपरकंप्यूटर बनाने की योजना का ऐलान किया है। इसके बाद कंपनी के शेयरों में तेजी आई। रिपोर्टों के अनुसार, ये सुपरकंप्यूटर अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम और वैज्ञानिक शोध में काम आएंगे। ओरेकल के साथ मिलकर बनाए जा रहे इन सिस्टमों में 1 लाख ब्लैकवेल AI चिप्स लगाए जाएंगे।

साझेदारी एनवीडिया और नोकिया की नई साझेदारी एनवीडिया ने नोकिया में 1 अरब डॉलर (लगभग 90 अरब रुपये) निवेश करने की घोषणा की है। इस साझेदारी का मकसद 6G तकनीक पर काम करना और AI आधारित नेटवर्किंग समाधान विकसित करना है। ये दोनों कंपनियां नोकिया की डाटा सेंटर और ऑप्टिकल तकनीकों को एनवीडिया के AI इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ने के नए तरीकों पर काम करेंगी। इस समझौते से AI और संचार तकनीक में नई प्रगति की उम्मीद है।