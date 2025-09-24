शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 386 अंक टूटा
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (24 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 386 अंक की गिरावट के साथ 81,715.63 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 112 अंक फिसलकर 25,056.90 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 176 अंक की गिरावट के साथ 16,313.75 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज कायन्स टेक, इंडियन बैंक और जुबिलेंट फूड ने क्रमशः 2.93 फीसदी, 2.46 फीसदी और 2.17 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। पावर ग्रिड कॉर्प और SBI कार्ड के शेयरों में भी क्रमशः 1.87 फीसदी और 1.66 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। गोदरेज प्रॉपर्टीज, मदरसन, DLF, भारत फोर्ज और आइनॉक्स विंड क्रमशः 4.02 फीसदी, 3.68 फीसदी, 3.39 फीसदी, 3.36 फीसदी और 3.32 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.14 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 1.35 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और DAX गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।