अक्टूबर में रिकॉर्ड UPI लेनदेन हुए हैं

18 अक्टूबर को UPI दैनिक लेनदेन ने बनाया रिकॉर्ड, जानिए कुल कितना हुआ

क्या है खबर?

डिजिटल भुगतान सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने अक्टूबर 2025 में 20.70 अरब लेनदेन दर्ज किए, जो सितंबर में हुए 19.63 अरब और अगस्त के 20.01 अरब से अधिक है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में कुल लेनदेन मूल्य 27.28 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सितंबर में 24.90 लाख करोड़ और अगस्त में 24.85 लाख करोड़ रुपये रहा था। पिछले महीने लेनदेन की संख्या में 25 फीसदी मूल्य में 16 फीसदी की वृद्धि हुई।