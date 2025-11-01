18 अक्टूबर को UPI दैनिक लेनदेन ने बनाया रिकॉर्ड, जानिए कुल कितना हुआ
क्या है खबर?
डिजिटल भुगतान सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने अक्टूबर 2025 में 20.70 अरब लेनदेन दर्ज किए, जो सितंबर में हुए 19.63 अरब और अगस्त के 20.01 अरब से अधिक है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में कुल लेनदेन मूल्य 27.28 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सितंबर में 24.90 लाख करोड़ और अगस्त में 24.85 लाख करोड़ रुपये रहा था। पिछले महीने लेनदेन की संख्या में 25 फीसदी मूल्य में 16 फीसदी की वृद्धि हुई।
दैनिक भुगतान
कितना रहा है दैनिक भुगतान?
अक्टूबर UPI के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि 18 अक्टूबर को पहली बार एक ही दिन में 75 करोड़ लेनदेन का आंकड़ा पार किया गया, जो 75.43 करोड़ तक पहुंच गया। यह अब तक का सबसे अधिक दैनिक लेनदेन है। पिछले महीने में औसत दैनिक लेनदेन संख्या 66.80 करोड़ रही और औसत दैनिक लेनदेन राशि 87,993 रुपये करोड़ तक पहुंच गई। यह सितंबर के औसत दैनिक 65.40 करोड़ लेनदेन और 82,991 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
कारण
इस कारण आया उछाल
अक्टूबर में UPI लेनदेन की संख्या में 25 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है। यह बढ़त त्योहारी सीजन और GST 2.0 सुधार के चलते दर्ज किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट बताती है कि बीते महीने फेस्टिव सीजन में UPI के जरिए खर्च भी बढ़कर 17.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह बीते वर्ष के 15.1 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 17 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि को दर्शाता है।