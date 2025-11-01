अक्टूबर में GST संग्रह में हुआ 4.6 फीसदी का इजाफा, जानिए कितना हुआ 

पिछले महीने देश में GST संग्रह में 4.6 फीसदी का इजाफा हुआ है

क्या है खबर?

पिछले महीने देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह सितंबर के 1.87 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 4.6 फीसदी बढ़कर 1.95 लाख करोड़ रुपये हो गया। अक्टूबर 2025 में सकल घरेलू राजस्व 2.0 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात टैक्स 12.84 प्रतिशत बढ़कर 50,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी के साथ GST रिफंड सालाना 39.6 प्रतिशत बढ़कर 26,934 करोड़ रुपये हो गया। अगस्त में शुद्ध GST राजस्व 1.69 लाख करोड़ रुपये रहा।