अक्टूबर में GST संग्रह में हुआ 4.6 फीसदी का इजाफा, जानिए कितना हुआ
क्या है खबर?
पिछले महीने देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह सितंबर के 1.87 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 4.6 फीसदी बढ़कर 1.95 लाख करोड़ रुपये हो गया। अक्टूबर 2025 में सकल घरेलू राजस्व 2.0 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि आयात टैक्स 12.84 प्रतिशत बढ़कर 50,884 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी के साथ GST रिफंड सालाना 39.6 प्रतिशत बढ़कर 26,934 करोड़ रुपये हो गया। अगस्त में शुद्ध GST राजस्व 1.69 लाख करोड़ रुपये रहा।
GST संग्रह
वित्त वर्ष में अब तक कितना हुआ संग्रह?
आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर महीने में केंद्रीय, राज्य और एकीकृत GST संग्रह में सालाना वृद्धि हुई, जबकि उपकर संग्रह में सालाना गिरावट आई है। वित्त वर्ष अप्रैल-अक्टूबर में अब तक GST संग्रह 9.0 प्रतिशत बढ़कर लगभग 13.89 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 12.74 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024-25 में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसका सकल संग्रह रिकॉर्ड 22.08 लाख करोड़ रुपये रहा है।
कारण
इस कारण हुआ GST संग्रह में इजाफा
डेलॉइट इंडिया के पार्टनर और अप्रत्यक्ष कर प्रमुख महेश जयसिंह ने कहा, "GST दरों में उल्लेखनीय कटौती के साथ, अक्टूबर में भारत का संग्रह बढ़कर 1.95 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो त्योहारी माहौल और बेहतर अनुपालन के बीच अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाता है।" उन्होंने आगे कहा कि यह राजकोषीय मजबूती सरकार को GST 2.0 सुधारों को आगे बढ़ाने, दरों को सुव्यवस्थित करने, कर चोरी पर अंकुश लगाने में साहसिक संकल्प से लैस करती है।