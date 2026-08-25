यूनिट्री के शेयर में आए जरदस्त उतार-चढ़ाव से बाजार में चिंता

यूनिट्री के इस बड़े उतार-चढ़ाव ने विश्लेषकों को चीन के आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) बाजार में जोखिम भरे 'बुलबुले' बनने की आशंका में डाल दिया है।

यह चिंता तब और बढ़ जाती है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

दूसरी तरफ, इस साल कंपनी के मुनाफे में आधे से भी ज्यादा की कमी आई है, जिससे लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये चमकदार टेक IPO सचमुच मजबूत नींव पर टिके हैं या केवल एक अस्थायी लहर का हिस्सा हैं।