क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को अब नए अनुपालन नियमों के साथ तालमेल बिठाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे पहला असर चीन के AI डेवलपर्स पर पड़ेगा। उन्हें कम कंप्यूटिंग रिसोर्स मिलेंगे और उनकी लागत भी बढ़ जाएगी, जिससे उनके प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी हो सकती है।

मलेशिया के वे डाटा सेंटर, जो अमेरिकी ग्राहकों के साथ काम करते हैं, वे शायद इन बदलावों को जल्दी अपना लेंगे, लेकिन जो सेंटर चीनी ग्राहकों को सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें लाइसेंस अप्रूव कराने में लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।