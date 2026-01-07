वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी (फाइल तस्वीर)

1 फरवरी को पेश होगा बजट, इतिहास में पहली बार रविवार को सामने आएगा आर्थिक लेखा-जोखा

लेखन आबिद खान 06:38 pm Jan 07, 202606:38 pm

क्या है खबर?

वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। पहले चर्चाएं थीं कि 1 फरवरी को रविवार होने के चलते बजट को आगे-पीछे खसकाया जा सकता है, लेकिन अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) ने बजट सत्र की तारीखों को मंज़ूरी दे दी। यह पहली बार होगा कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा।