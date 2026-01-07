LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / 1 फरवरी को पेश होगा बजट, इतिहास में पहली बार रविवार को सामने आएगा आर्थिक लेखा-जोखा
1 फरवरी को पेश होगा बजट, इतिहास में पहली बार रविवार को सामने आएगा आर्थिक लेखा-जोखा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी (फाइल तस्वीर)

1 फरवरी को पेश होगा बजट, इतिहास में पहली बार रविवार को सामने आएगा आर्थिक लेखा-जोखा

लेखन आबिद खान
Jan 07, 2026
06:38 pm
क्या है खबर?

वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। पहले चर्चाएं थीं कि 1 फरवरी को रविवार होने के चलते बजट को आगे-पीछे खसकाया जा सकता है, लेकिन अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) ने बजट सत्र की तारीखों को मंज़ूरी दे दी। यह पहली बार होगा कि केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा।

बजट

बजट सत्र के दौरान कब-क्या होगा?

रिपोर्ट के मुताबिक, संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का भाषण 28 जनवरी को होगा। इससे बजट सत्र की शुरुआत होगी। अगले दिन यानी 29 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां और आजादी के बाद भारत का 80वां बजट भी होगा। पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया था, लेकिन 2017 से इसे 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा है।

GDP

2025-26 में 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है GDP

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की आर्थिक विकास के अनुमान जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (RGDP) की विकास दर 7.4 प्रतिशत रह सकती है। इससे पहले सरकार ने ये अनुमान 6.3 से लेकर 6.8 प्रतिशत तक लगाए थे। उत्पादन, कंस्ट्रक्शन और सेवा क्षेत्र में आए उछाल को इस बढ़त की मुख्य वजह माना जा रहा है।

Advertisement