सरकार ने GDP के अग्रिम अनुमान जारी किए हैं

GDP में वित्त वर्ष 2025-26 में 7.4 फीसदी की वृद्धि का अनुमान, सरकार ने जताई संभावना

क्या है खबर?

भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वित्त वर्ष 2025-26 में टैरिफ वार जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 7.4 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की 6.5 फीसदी वृद्धि से अधिक है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, स्थिर कीमतों (2011-12 आधार) पर GDP वित्त वर्ष 2026 में 201.90 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। दूसरी तरफ वित्त वर्ष 2025 में यह 187.97 लाख करोड़ रुपये का अनंतिम अनुमान था।