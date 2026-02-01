बजट 2026: निर्मला सीतामरण के पिटारे से पर्यटन के लिए काफी कुछ, जानिए क्या मिली सौगात

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान पर्यटन को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने पर्यटन गाइड के लिए 12-हफ्ते के हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने की घोषणा की है, ताकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को शानदार अनुभव मिल सके। साथ ही पर्यटन और और गाइड स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए इमर्सिव स्टोरीटेलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को जीवंत सांस्कृतिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

पर्यटन अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनेंगे वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे, जो यात्रा के साथ पर्यटन का प्रमुख स्त्रोत बनेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, और बिहार के पटना में एक शिप-रिपेयर इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही तटीय शिपिंग में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक तटीय कार्गो योजना का प्रस्ताव है औऱ भारत में समुद्री जहाजों के के निर्माण को मदद की जाएगी।

पर्यटन मंदिर वाले शहरों में बढ़ेगा बुनियादी ढांचा केंद्रीय वित्त मंत्री ने द्वितीय और तृतीय स्तर के शहरों में, जिनमें मंदिर वाले शहर भी शामिल हैं, वहां शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है। यह उनके आर्थिक क्षमता को उजागर करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इस बजट से शहरों में सड़क, रेल और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

