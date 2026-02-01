केंद्र सरकार कहां से कमाती है पैसा और कहां खर्च करती है?

आय

उधार और देनदारियों से होती है सबसे अधिक कमाई

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र लगभग 9 स्त्रोत से कमाती है। इसमें सबसे ज्यादा कमाई उधार-देनदारियों से होती है, जो कुल आय का 24 प्रतिशत है। इसके बाद 21 प्रतिशत आयकर और 18 प्रतिशत निगम कर से मिलता है। 15 प्रतिशत आय वस्तु-सेवा कर (GST) और अन्य करों से होती है। गैर-राजस्व कर से 10 प्रतिशत, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 6 प्रतिशत, सीमा शुल्क से 4 प्रतिशत आय होती है। सबसे कम गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां से 2 प्रतिशत होती है।