50 करोड़ के यूनियन बैंक घोटाले में पूर्व अध्यक्ष को मिली जमानत

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरुण तिवारी को मुंबई की एक अदालत ने 50 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत दे दी है।

उन पर आरोप है कि उन्होंने एक्सेल मेटल प्रोसेसर्स को ऋण सुविधा देने के लिए बैंक के नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने बिना सही मंजूरी के यह ऋण दिया और बाद में खुद ही उसे मंजूरी भी दे दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 2020 में उनकी जांच शुरू की थी। यह जांच यूनियन बैंक के तत्कालीन उप महाप्रबंधक राजीव मिश्रा की शिकायत पर हुई थी, जिन्होंने तिवारी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहते हुए लिए गए फैसलों पर गंभीर आरोप लगाए थे।