यूनियन बैंक ने अमेरिकी बॉन्ड बेचकर 12 साल बाद की वैश्विक बाजार में वापसी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक बॉन्ड बाजार में वापसी की है। बैंक ने 60 करोड़ डॉलर (करीब 5,700 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। 12 साल से भी ज्यादा समय बाद बैंक ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी डॉलर बॉन्ड्स बेचे हैं।

बैंक ने इस रकम को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,850 करोड़ रुपये) का है, जो 3 साल के लिए जारी किए गए नोट्स पर है और इस पर 5.23 फीसदी ब्याज तय किया गया है।

दूसरा हिस्सा भी 30 करोड़ डॉलर का है, जो 5 साल के नोट्स के लिए है और इस पर 5.4170 फीसदी ब्याज तय हुआ है। इस कदम से बैंक को उधार लेने की लागत कम रखने में आसानी होगी और वह ज्यादा ग्राहकों को कर्ज दे पाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रियायती हेजिंग सुविधा की वजह से यह सब मुमकिन हो पाया है।