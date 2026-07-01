IRDAI गलत तरीके से बीमा पॉलिसी बेचने वालों पर कसेगा नकेल

नियम तोड़ने पर 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव

इस नए नियम का खास मकसद गलत बिक्री को रोकना है। कई बार देखने में आता है कि बीमा पॉलिसियों को लोग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या गारंटीड रिटर्न बताकर बेच देते हैं, जबकि यह तरीका सरासर गलत है।

अगर, ऐसी कोई शिकायत आती है तो बीमा कंपनियां आसानी से पता लगा पाएंगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था और क्या पॉलिसी बेचते समय सही जानकारी दी गई थी।

IRDAI बीमा बेचने वालों के लिए और भी सख्त नियम बनाना चाहता है। इनमें एक बड़ा बदलाव यह भी है कि बीमा एजेंट्स का पंजीकरण अब आजीवन यानि हमेशा के लिए रहेगा।

उन्हें हर साल इसे रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने की राशि को भी एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।